ترجيح نيابي بتمديد الفصل التشريعي لتمرير موازنة 2023

2023/04/25 | 16:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجح عضو مجلس النواب ماجد شنكالي، الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الحالي الى التاسع من شهر حزيران المقبل حال عدم اقرار موازنة 2023.

وقال شنكالي في حوار صحفي انه “سيكون هنالك تمديد للفصل التشريعي، الذي سينتهي يوم التاسع من شهر ايار المقبل لمدة شهر، وبالتالي سينتهي في التاسع من شهر حزيران المقبل”.

وأوضح أنه “في حال اقرار الموازنة خلال تلك الفترة سيتم اخذ عطلة الشهر، ولكن في حال لم تقر الموازنة سيتم التمديد ايضاً لحين اقرار الموازنة العامة”.

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