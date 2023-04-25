السعودية في المرتبة الخامسة عالميًا في الإنفاق العسكري.. ما ترتيب الدول العربية؟

2023/04/25 | 16:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن الحجم الإجمالي للإنفاق العسكري لدول العالم بلغ 2.240 تريليون دولار في 2022، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا للعام الثامن على التوالي.

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