الكندية غرايمز تقبل باستخدام صوتها لتوليد أغنيات بواسطة الذكاء الاصطناعي

2023/04/25 | 16:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك (أ ف ب) – أبدت المغنية الكندية غرايمز الاثنين قبولها باستخدام صوتها في أغنيات يجري إنشاؤها عبر برامج الذكاء الاصطناعي، شرط أن تحصل على نصف العائدات التي تحققها هذه الأعمال الجديدة.وأشارت الموسيقية البالغة 35 عاماً، في منشور عبر انستغرام، إلى أنّ تقاسم العائدات سيكون معادلاً “لأي تعاون مع فنان”.وتابعت “لا تترددوا في […]

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