2023/04/25 | 16:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP المخرج وكاتب السيناريو السويدي روبن أوستلوند بعد فوزه بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمه “تراينغل أوف سادنس” في ختام مهرجان كان السينمائي بنسخته الخامسة والسبعين في 28 أيار/مايو 2022 باريس (أ ف ب) – ارتفع عدد الافلام التي ستتنافس على السعفة الذهبية للدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي إلى 21 مع ضمّ فيلمين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (21 فيلما تتنافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (21 فيلما تتنافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).