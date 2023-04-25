لوحات ترمز إلى النهضة الثقافية اللبنانية تعود لمتحف سرسق بعد ترميمها في باريس

2023/04/25 | 16:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مالك السطيف ينزع الغطاء في متحف سرسق للفن التشكيلي عن لوحة رسمها الهولندي كيس فان دونغن في ثلاثينات القرن العشرين وتمثل مؤسِس المتحف نقولا سرسق، لدى تسلمها مرممة من مركز بومبيدو الفرنسي في 20 نيسان/أبريل 2023 بيروت (أ ف ب) – من بين عشرات اللوحات التي كانت في متحف سرسق للفن التشكيلي في بيروت وشوّهها […]

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