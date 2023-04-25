2023/04/25 | 17:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم

الثلاثاء، سعيها إلى تخفيض الموازنة

التشغيلية للعام 2023 بنحو 25 ترليون دينار

لتقليل العجز، وفيما توقعت أن يتم

المصادقة على موازنة العام الحالي

الشهر المقبل، شددت عل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: نتوقع المصادقة على الموازنة الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: نتوقع المصادقة على الموازنة الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).