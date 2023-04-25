لؤي الخطيب: ادامة الكهرباء بالعراق من سابع المستحيلات

2023/04/25 | 17:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض وزير الكهرباء السابق لؤي

الخطيب، الثلاثاء، المشاكل الرئيسة

التي يعاني منها قطاع الطاقة في العراق،

مشددا على ان توفير الطاقة الكهربائية

لن يكون بدون رفع الدعم الحكومي

واعتبارها سلعة غير مجانية.

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