2023/04/25 | 17:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم

الثلاثاء، رسميا ترشحه لولاية ثانية في

البيت الأبيض، في انتخابات الرئاسة 2024.

وقال بايدن خلال حملته لانتخابات 2024 في

فيديو مسجل يحمل عنوان الحرية الذي نشر

على حس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يعلن ترشحه لانتخابات 2024 الرئاسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يعلن ترشحه لانتخابات 2024 الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).