2023/04/25 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الياسري : ايران تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مرةً اخرى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: P51Im_cUdMw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الياسري : ايران تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مرةً اخرى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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