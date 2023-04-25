نائب: تخصيصات الزراعة والموارد 1% من مجمل الميزانية

2023/04/25 | 17:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب عن أنَّ تخصيصات هذا القطاع في موازنة العام 2023 تبلغ 1 % فقط.

وقال عضو اللجنة حسين مردان، في تصريح أوردته “الصباح” إنه “من غير المقبول أن تكون حصة القطاع الزراعي لتأمين الأمن الغذائي للمواطن هي 1 بالمئة فقط بالنسبة لوزارتي الزراعة والموارد المائية”.

وأضاف مردان أنَّ “الدولة ترغب بتطبيق طرق الري الحديثة وتبطين الأنهر وهذا لا يمكن أن يتحقق بتخصيص هذه النسبة الضئيلة من المبالغ في الموازنة، خصوصاً أنَّ العراق يمر بشح مائي وقد لا نستطيع تأمين مياه الشرب خلال العام المقبل”.

وشدد مردان على ضرورة “الاهتمام بوزارتي الزراعة والموارد المائية مثل اهتمام الحكومة بوزارتي الداخلية والدفاع”، مشيراً إلى أنَّ اللجنة “أكدت لرئيس الوزراء خلال لقائها به أنَّ الاهتمام بالقطاع الزراعي سيؤمن فرص عمل لمليون شخص وهذا العدد كبير اذا ما علمنا، بان فرص العمل ضمن القطاع الحكومي باتت مستحيلة بعد حصول عجز في الموازنة بلغ 67 % نظراً لارتفاع الانفاق على الجانب التشغيلي”.

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