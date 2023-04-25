2023/04/25 | 17:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن عدد القتلى في السودان منذ اندلاع أعمال العنف قبل أحد عشر يومًا، ارتفع إلى 459 قتيلًا، فيما بلغ عدد المصابين 4072.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد قتلى اشتباكات السودان إلى 459 مع 4 آلاف مصاب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد قتلى اشتباكات السودان إلى 459 مع 4 آلاف مصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).