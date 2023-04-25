2023/04/25 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الياسري : ايران تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مرةً اخرى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الياسري : ايران تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مرةً اخرى قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري : ايران تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مرةً اخرى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري : ايران تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مرةً اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).