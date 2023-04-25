2023/04/25 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شككت إدارة الطيران المدني في نيبال، الثلاثاء، في تعرض طائرة لشركة "فلاي دبي" لاصطدام بالطيور في المجال الجوي النيبالي، ووصفت رواية شركة الطيران الإماراتية عن الواقعة بأنها "مضللة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كيف تقول الشركة هذا"؟.. نيبال تشكك بما حدث لطائرة "فلاي دبي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كيف تقول الشركة هذا"؟.. نيبال تشكك بما حدث لطائرة "فلاي دبي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).