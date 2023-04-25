محافظ بغداد يصدر توجيهاً

2023/04/25 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أصدر محافظ بغداد محمد جابر العطا، الثلاثاء، توجيهاً مهماً يخص عمل المولدات في العاصمة.

وقال المحافظ في بيان إن "على جميع رؤساء الوحدات الإدارية (القائم مقامية والناحية)، المتابعة الجدية لإصحاب المولدات الأهلية والحكومية، حسب التعليمات الجديدة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء، وإتخاذ أقصى الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضوابط التشغيل".

ووجه بـ "متابعة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في نهاية وبداية كل شهر وتزويد المحافظة بتقرير مفصل عن ذلك، وحسب توجيهات رئيس الوزراء ، إضافة إلى إجراء جرد مفصل عن أعداد المولدات الحكومية والأهلية الموجودة في مناطقهم، وطبيعة عملها، وتحديد ممن تتوفر لديها حصص وقودية من عدمها".

وأكد العطا، "تشكيل فرق تفتيشية مشتركة بين المحافظة والوحدات الادارية، مهمتها القيام بزيارات مفاجئة إلى المناطق ورصد عمل المولدات ورفع تقرير شهري مفصل عن نتائج الإجراءات المتخذة، فضلاً عن محاسبة المقصرين".

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