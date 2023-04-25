2023/04/25 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالانفوغرافيك..تضخم كبير في مخصصات الوزارات السيادية بموازنة 2023

الاقتصاد نيوز/ بغداد

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أضيف 2023/04/25 - 5:21 PM

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