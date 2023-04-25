2023/04/25 | 18:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظام ديمقراطي فوضوي سيكرّس لسوء الإدارة والفساد أكثر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ردا على زيارة السوداني..وزير الكهرباء السابق يكشف نقاط الخلل في التجهيز) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ردا على زيارة السوداني..وزير الكهرباء السابق يكشف نقاط الخلل في التجهيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).