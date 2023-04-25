2023/04/25 | 18:17 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامين العام لمجلس الوزراء د. حميد الغزي يوجه باستئناف العمل في جسر شهداء الزيتون غدا الثلاثاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/25 | 18:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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