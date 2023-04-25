توجيه حكومي

2023/04/25 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدر محافظ بغداد، محمد جابر العطا، "توجيهاً مهماً" يخص عمل المولدات في العاصمة.





ودعا العطا في بيان تلقته (بغداد اليوم) "جميع رؤساء الوحدات الإدارية (القائم مقامية والناحية)، إلى المتابعة الجدية لإصحاب المولدات الأهلية والحكومية، حسب التعليمات الجديدة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء، وإتخاذ أقصى الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضوابط التشغيل".





وبحسب البيان، فان محافظ بغداد وجه ايضاً، "بمتابعة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في نهاية وبداية كل شهر وتزويد المحافظة بتقرير مفصل عن ذلك، وحسب توجيهات رئيس الوزراء، إضافة إلى إجراء جرد مفصل عن أعداد المولدات الحكومية والأهلية الموجودة في مناطقهم، وطبيعة عملها، وتحديد ممن تتوفر لديها حصص وقودية من عدمها".

وأكد العطا "تشكيل فرق تفتيشية مشتركة بين المحافظة والوحدات الادارية، مهمتها القيام بزيارات مفاجئة إلى المناطق ورصد عمل المولدات ورفع تقرير شهري مفصل عن نتائج الإجراءات المتخذة، فضلاً عن محاسبة المقصرين".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شدد على ضرورة الوقوف على أسباب الظاهرة التي يشتكي منها المواطنون المتمثلة بقطع التيار الكهربائي في بداية ونهاية كل شهر.

كما وجه السوداني بتقديم تقرير شهري عن ساعات التجهيز في بداية الشهر وفي نهايته" مطالباً "وزارة الكهرباء بالتعامل مع شكاوى المواطنين خلال 24 ساعة".

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