تم رصدها بواسطة كاميرات العتبة الحسينية:تحرير طفلة مختطفة واعتقال الخاطفين وسط كربلاء المقدسة

2023/04/25 | 18:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتحرير طفلة

مختطفة بعد دقائق قليلة من عملية

اختطافها وسط كربلاء.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، انه "بعد ورود معلومات تفيد

بوجود حالة خطف لطفلة في منطقة بين

الحرمين

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