2023/04/25 | 18:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء يشدد على الوزارات بعدم التلكّؤ في تزويد اللجان المعنية بمؤشرات التنفيذ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/25 | 18:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يشدد على الوزارات بعدم التلكّؤ في تزويد اللجان المعنية بمؤشرات التنفيذ) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يشدد على الوزارات بعدم التلكّؤ في تزويد اللجان المعنية بمؤشرات التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).