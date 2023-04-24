نادي دي سي يونايتد يكشف موقفه من اعتقال نجمه العراقي مهند جعاز

2023/04/25 | 18:25 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعاز يلعب في مركز الظهير الأيسر (ماثيو أشتون/ Getty)

قرر نادي دي سي يونايتد، المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، الثلاثاء، تعليق مشاركة لاعبه العراقي مهند جعاز، لحين الانتهاء من التحقيقات في قضية الاعتداء التي اعتقل بسببها في السويد.

واعتقلت الشرطة السويدية السبت، لاعب المنتخب العراقي، بتهمة اعتداء حدث على فتاتين في فندق بوسط العاصمة السويدية استوكهولم.

وعلق النادي الأميركي، ببيان رسمي جاء فيه: "أُبلِغ نادي دي سي يونايتد، بإلقاء القبض على مدافع الفريق مهند جعاز بتهمة الاعتداء في أثناء وجوده في السويد خلال إجازة جرت الموافقة عليها من النادي.



عُلِّقت مشاركة اللاعب في انتظار انتهاء التحقيقات من السلطات السويدية".

وأضاف البيان: "نادي يونايتد سيبقى على اتصال وثيق مع دوري المحترفين ورابطة لاعبي الدوري الأميركي، إضافة إلى السلطات السويدية في أثناء التحقيق.



لن يُدلى بأي تعليق آخر من قبل النادي أو الدوري في هذا الوقت".

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وانضم اللاعب الذي مثل منتخب "أسود الرافدين" في أكثر من مناسبة، والبالغ من العمر 26 عاماً إلى فريق دي سي يونايتد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قادماً من فريق هاماربي السويدي، حيث قدم تمريرتين حاسمتين في ست مباريات لعبها مع الفريق الذي يقوده نجم الكرة الإنكليزية السابق واين روني.

Club statement.



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— D.C.



United (@dcunited) April 24, 2023

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