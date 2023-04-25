البريميرليغ.. لاعبو توتنهام يعتذرون لجمهورهم بطريقة فريدة من نوعها

2023/04/25 | 18:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر لاعبو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لجماهير الفريق،بعد تعرض "السبيرز" لهزيمة ثقيلة من نادي نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1/6، الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ 32 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

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