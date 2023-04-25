تحذيرات نيابية من خرق اتفاق بيع نفط أربيل وانهيار مفاوضات تمرير الموازنة

2023/04/25 | 18:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب المستقل أحمد مجيد الشرماني،الثلاثاء ، من مغبة خرق اتفاق النفط بين بغداد واربيل ضمن الموازنة ، مبينا ان تعزيز الموازنة من خلال موارد إضافية سينهي تلك المخاطر.

وقال الشرماني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن ” الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل في تصدير 400 ألف برميل نفط سيكون عرضة للخرق في أي لحظة بسبب التجاذبات السياسية “.

وأضاف أن ” هذا الأمر فيه مخاطر كبيرة على موازنة العام 2023 وعليه نطالب بدعم إيرادات الموازنة من منافذ أخرى والعمل على دعم الصناعة الوطنية “.

واشار الى ان ” أي إخلال بالاتفاق النفطي بين بغداد واربيل سيزيد من نسبة العجز في موازنة العام المقبل لسنة 2024 “، لافتا إلى أن “ملف نفط الإقليم يشكل عقبة في العلاقات بين بغداد وأربيل في وقت اعتمدت فيه الحكومة العراقية في ميزانيتها للأعوام الثلاثة المقبلة”.

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