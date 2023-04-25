2023/04/25 | 18:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين عن بدء التبادل التجاري بين ايران والسعودية مشيرا الى اتفاق طهران والرياض على استئناف العلاقات.وقال فاطمي أمين في إشارة إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين: بالنظر إلى هذه المسألة، فإن تصدير البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال.[…]

ظهرت المقالة بعد عودة العلاقات..



إيران تعلن بدء التبادل التجاري مع السعودية أولاً على ايرث نيوز.

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