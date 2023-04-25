ماذا لو تكرر السباق؟.. رقم قياسي ومشاهد تاريخية بطريق

2023/04/25 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حال أعلن الحزب الجمهوري رسميا ترشيح الرئيس السابق، دونالد ترامب، ليكون منافسا للرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن، الذي أعلن للتو ترشحه أيضا، سنكون أمام بضع حقائق

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