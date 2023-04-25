2023/04/25 | 18:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح، ان الحكومة الحالية...

ظهرت المقالة المستشار مظهر صالح: سلم الرواتب الجديد يدعم الموظفين والمتقاعدين أولاً على المسلة.

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