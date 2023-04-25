2023/04/25 | 18:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعتقلت الشرطة الألمانية سورياً يبلغ 28 عاماً للاشتباه بتورطه في...

ظهرت المقالة الشرطة الألمانية تعتقل سورياً خطط لمهاجمة أهداف مدنية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الألمانية تعتقل سورياً خطط لمهاجمة أهداف مدنية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الألمانية تعتقل سورياً خطط لمهاجمة أهداف مدنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).