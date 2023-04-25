2023/04/25 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع الجاموس .. سائحة أجنبية تسبح في أهوار الجبايش لتحقق حلمها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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