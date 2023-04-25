2023/04/25 | 19:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الداخلية الكيني كيثوري كينديكي، اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى من أتباع طائفة كينية كانوا يعتقدون أنهم سيذهبون إلى الجنة إذا جوعوا أنفسهم ارتفع الآن إلى 89.وارتفع عدد القتلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كينيا..



ارتفاع عدد ضحايا “الصوم لدخول الجنة” لـ 89 شخص المركز الخبري الوطني.

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