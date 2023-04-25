2023/04/25 | 19:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، ترشحه رسمياً لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، وحثَّ الناخبين على السماح له “بإنهاء هذه المهمة” وإطلاق إمكانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



“بايدن” يترشح لولاية ثانية المركز الخبري الوطني.

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