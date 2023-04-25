مستشار السوداني: سلم الرواتب الجديد مستقل عن الموازنة ويدعم الموظفين والمتقاعدين

2023/04/25 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المستشار المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة الحالية جادة بدعم مستوى معيشة الطبقات الفقيرة.

وقال صالح، لـ(بغداد اليوم)، ان "البرنامج الحكومي الحالي يعمل على دعم مستوى معيشة للطبقات الفقيرة او الفئات المحدودة الدخل سواء من الموظفين او المتقاعدين، ولهذا تعديل سلم رواتب، يعد أحد أهم المبادئ الاجتماعية".

وبين، ان "تشريع سلم الرواتب الجديد سيكون قانونا مستقلا خارج قانون الموارنة لكونه ينتهي بنهاية سنة الموازنة، وهناك جدية حقيقية من الحكومة لدعم الطبقات الفقيرة او الفئات المحدودة الدخل من الموظفين والمتقاعدين عبر التعديل الجديد المرتقب".

وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت الجمعة الماضية، أن سلم الرواتب الجديد مازال قيد النقاش لدى الحكومة، نافية اكمال مناقشته او ارساله الى البرلمان.

وبين رئيس اللجنة عطوان العطواني لـ(بغداد اليوم)، ان "أغلب الموظفين ينتظرون هذا السلم وسيساهم في توحيد الرواتب".

ويترقب نحو 4 ملايين موظف في العراق، اكمال سلم الرواتب الجديد والذي من المفترض ان يؤدي الى تقليل الفوارق في مستوى الرواتب بين وزارة واخرى، ورفع الراتب الاسمي، الا ان التعديل قد يطال المخصصات في بعض الوزارات.

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