نائب: توجيه سيحسم موازنة 2023 نهاية الشهر المقبل

2023/04/25 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب ياسر أسكندر وتوت، اليوم الثلاثاء، عن توجيه سيحسم الموازنة المالية لعام 2023 نهاية آيار المقبل.

وقال وتوت في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك معرقلات خفيفة أمام الموازنة بعدما قطعنا شوطا كبيراً في مناقشة بنودها لكن بالمقابل هناك توجيها من قبل قادة القوى السياسية للمضي بها والاسراع بحسمها لأسباب متعددة أبرزها وضع العراق الصعب بالاضافة الى محافظات الوسط والجنوب لان أي تأخير سيكون له تأثير وربما سيؤدي الى تأخير انتخابات مجالس المحافظات".

واضاف، ان "نشاط مجلس النواب عبارة عن توافقات سياسية وهي الأهم في تمرير موازنة 2023 ويبدو ان هناك توجيها بهذا الخيار وتسريعه" متوقعا ان "تحسم الموازنة في نهاية شهر آيار المقبل".

وكان مجلس النواب، أنهى مناقشة الموازنة المالية لعام 2023 ومن المرجح ان يصوت عليها في الأيام المقبلة.

وبلغت الموازنة أكثر من 199 ترليون دينار (136 مليار دولار)، التي شهدت زيادة في الإنفاق بنحو 98 ترليون دينار (نحو 67 مليار دولار) عن آخر موازنة أقرتها البلاد عام 2021.

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن الحكومة "تخطط لجعل هذه الموازنة النموذج المالي الذي ستقر على أساسه موازنات الأعوام الثلاثة المتبقية من عمر الحكومة الحالية، مع بعض التعديلات".

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