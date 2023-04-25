مجمل قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم

2023/04/25 | 19:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيام وزارة التجارة بأخذ الإجراءات اللازمة لإتلاف كميات الحنطة.

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