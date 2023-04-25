كندا تعلن عن إجراءات جديدة متعلقة بالهجرة لدعم السودانيين

2023/04/25 | 19:42 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الكندية إنها تعتزم وضع إجراءات جديدة متعلقة بالهجرة لدعم السودانيين حاملي الإقامة المؤقتة والموجودين حالياً في كندا، وربما لا يمكنهم العودة إلى السودان بسبب الموقف سريع التدهور هناك.قالت الحكومة في بيان، أمس الاثنين، أنه بمجرد دخول الإجراءات الجديدة، التي أعلنها وزير الهجرة الكندي شون فريزر، حيز التنفيذ سيتمكن المواطنون السودانيون من طلب […]

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