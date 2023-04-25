2023/04/25 | 19:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد صادم..شاهد حال معسكر التاجي بعد انتهاء زيارة وزير الدفاع#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/BXn8amvD9Z — قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) April 25, 2023

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