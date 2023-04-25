جهة مسلحة تسيطر على

2023/04/25 | 19:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أظهرت وثيقة رسمية أن جهة مسلحة تستحوذ على اراض مخصصة لانشاء مجمع سكني جنوب شرقي بغداد.

واظهرت الوثيقة الموقعة من هيئة استثما بغداد والمستمثمر في مشروع مجمع الزهور السكني مفاتحة رئيس مجلس الوزراء بخصوص استحواذ جهة مسلحة على جزء من الاراضي المخصصة للمشروع.

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