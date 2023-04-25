مكافحة الإرهاب: القبض على 4 مطلوبين في 3 محافظات

2023/04/25 | 20:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبطال جهاز مكافحة الإرهاب دائماً على اهبة الاستعداد.ص

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