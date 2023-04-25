2023/04/25 | 20:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منطقة حي العامل أخرجت نجوم مسؤولين ونواب اجو اخدو تصوير وراحو وعود كاذبة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: W0jY8sO4b3I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منطقة حي العامل أخرجت نجوم مسؤولين ونواب اجو اخدو تصوير وراحو وعود كاذبة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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