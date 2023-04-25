القبض على أربعة مطلوبين والعثور على كدس في 3 محافظات

2023/04/25 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على أربعة مطلوبين في الفلوجة ونينوى والسليمانية، فضلا عن العثور على كدس من الاعتدة.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بضرورة إدامة العمليات الأمنية لأبطال جهازنا وبإشراف مباشر لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي شرعَ أبطالنا بتنفيذ سلسلة عمليات في مختلف مناطق العراق".

واضاف انه "تم إلقاء القبض على أحد المطلوبين في الفلوجة - الصقلاوية، وفي واجب العثور على كدس أعتدة في محافظة نينوى ناحية العياضية تم العثور على قنابر هاون وصواريخ قاذفات وأعتدة مختلفة".

واكمل انه "ضمن عمليات إدامة التنسيق مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية تم إلقاء القبض على مطلوبين اثنين في محافظة السليمانية"، مشيرا الى انه "تم اختتام العمليات بالقاء القبض على أحد المطلوبين في محافظة نينوى".

واكد الجهاز في بيانه أن "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب دائما على اهبة الاستعداد لمواجهة الإرهاب وتنفيذ العمليات الإستباقية في كافة قواطع المسؤولية".

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