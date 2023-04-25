تقرير يتوقع

2023/04/25 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، انخفاضا في سعر برميل النفط عقب توقعات باستمرار عملية ارتفاع الأسعار التي استمرت للأسبوع الماضي مدفوعة بزيادة الطلب عقب انخفاض صادرات العراق النفطية نتيجة للازمة السابقة بين بغداد واربيل .

وقالت وكالة رويترز الدولية في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان قرار البنك المركزي الأمريكي برفع نسب الفائدة الى دولار قادت اليوم الى ارتفاع في قيمته، الامر الذي قاد لانخفاض الطلب على النفط".

وأشارت الى ان "ارتفاع أسعار الدولار سيؤدي بالدول التي تعتمد على عملات أخرى رئيسة ستحاول تقليل شراء النفط لكونه اصبح مرتفع الثمن بشكل اكبر"، بحسب وصفها.

الوكالة اكدت أيضا ان العالم الان بانتظار القرارات القادمة، ومن أهمها إعادة صادرات العراق من إقليم كردستان الى السوق".

ولفتت الى "اجتماع مجموعة أوبك بلس في شهر ايار المقبل لذي قد يصدر عنه قرارا بتخفيض انتاج النفط، بالإضافة الى قرارات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنوك المركزية لبريطانيا والاتحاد الأوروبي المتوقع الخروج منها بعد اجتماعات يومي الثاني والثالث من أيار المقبل حول مكافحة التضخم، لمعرفة ما ستقود اليه من أوضاع جديدة في سوق الطاقة.

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