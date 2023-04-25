2023/04/25 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة مطلوبين ويعثر على كدس من الأعتدة في مناطق متفرقة.وقال الجهاز في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “استناداً لتوجيهات القائد العام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 مطلوبين في ثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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