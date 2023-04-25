2023/04/25 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استعاد فريق نادي الشرطة الصدارة مؤقتاً، بانتظار لقاء الجوية والحدود اليوم في العاشرة مساءً، وذلك بعد تحقيقه الفوز اليوم على ضيفه فريق نادي اربيل بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 25 للدوري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة يتغلب على أربيل ويتصدر مؤقتاً ونفطي ميسان والبصرة يتعادلان بالدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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