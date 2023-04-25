مصرع طفل بعمر 6 أشهر.. كاميرا ترصد حادثًا يودي بحياة رضيع وإصابة آخرين

2023/04/25 | 20:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي طفل بعمر 6 أشهر، كريستيان يوفيدا، مصرعه في حادث سيارة في ولاية شيكاغو الأمريكية، بعد اصطدام سيارة مسروقة بمركبة عائلته.

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