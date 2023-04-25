قانون لمسة اليد.. هل تحدث ثورة جديدة في الموسم القادم؟

2023/04/25 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ينوي إحداث طفرة جديدة على القانون الخاص بلمسة اليد في مباريات كرة القدم.وحث مجلس كرة القدم التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على مزيد من الايضاحات بشأن قانون لمسة اليد، وأوصى بتغييرات استعدادا للموسم المقبل بعد عقد اجتماعه الأول في نيون بمقر الاتحاد القاري.وتمت […]

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