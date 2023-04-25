ابراج الكهرباء بالعراق ضحية العواصف والإرهاب

2023/04/25 | 20:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تسببت العاصفة الرعدية بانقطاع التيار الكهربائي نتيجة سقوط 20 برجاً...

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