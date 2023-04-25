"أكبر حصان في التاريخ".. الصورة الغريبة وحقيقتها البسيطة

2023/04/25 | 20:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت صفحات وحسابات على موقع فيسبوك صورة يظهر فيها ما يبدو أنّه حصان ضخم الحجم قيل إنّه الأكبر المعروف في التاريخ.لكن هذه الصورة ليست حقيقية بل مولّدة ببرنامج ذكاء اصطناعيّ.

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