صفحات مطوية من حياة انشتاين في بلجيكا

2023/04/25 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أينشتاين خلال إقامته القصيرة في بلجيكا… يهرب من حراسة الشرطة للتنزه على الشاطئ صورة التقطت في 20 نيسان/أبريل 2023 في حديقة عامة بمدينة لو كوك لتمثال برونزي يمثل عالِم الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين، يرمز إلى إقامته وزوجته في المدينة ستة أشهر عام 1933 دي هان (بلجيكا) (أ ف ب) – يجذب تمثال برونزي لألبرت أينشتاين […]

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