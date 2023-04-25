90 الف لاجئ سوري في السودان يبحثون عن مأوى جديد

2023/04/25 | 20:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تسابق العديد من الدول الزمن

لإجلاء رعاياها من السودان، يعيش نحو 90

ألف سوري لاجئ في البلد الأفريقي حالة

من التيه، فكثير منهم لا يعرف أين يذهب،

وآخرون ينتظرون تحرك السفارة السورية.

وبعد مرور أك

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