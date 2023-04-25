الشرطة يهزم أربيل وينتزع صدارة الدوري الممتاز

2023/04/25 | 20:47 - المصدر: وكالة نون

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تمكن فريق الشرطة، اليوم الثلاثاء، من

الفوز على نظيره أربيل ضمن منافسات دوري

الكرة الممتاز.





وسجل الشرطة هدفين بينما سجل أربيل هدف

واحد في المباراة التي اقيمت على ملعب

الشعب الدولي.





وبهذا ا

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