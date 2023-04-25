مجلس الوزراء: الصدر الجديدة على غرار بسماية وإنطلاق تطوير ساحة عدن نهاية الأسبوع

2023/04/25 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، ان مشروع انشاء مدينة الصدر الجديدة ستكون على غرار مدينة بسماية السكنية.

وقال مجيد في تصريح صحفي متلفز مساء اليوم :"ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل يومين، اجتماع اللجنة العليا لتطوير مدينة الصدر، وقد خُصص لدراسة الخطوات العملية للشروع بإنشاء المدينة الجديدة".

وأضاف "المشروع سيكون بناءً عمودياً على غرار بسماية بكامل الخدمات وتتضمن بناء 90 الف وحدة سكنية لتخفيف الزخم السكاني بالمدينة".

وأشار مجيد الى ان "أولوية التوزيع لاهالي المدينة وهناك مراحل اخرى لتطويرها ببناء مجمعات سكنية".

ولفت الى "تخصيص 4 الآف دونم وحسم كل الأراضي لصالح أمانة بغداد بالتنسيق مع دائرة عقارات الدولة".

وعن مشاريع مداخل العاصمة بغداد قال متحدث أمانة مجلس الوزراء ان "نسب الانجاز في مدخلي بغداد الكوت وبغداد ديالى بلغت 65%".

وكشف انه "خلال الايام الثلاثة المقبلة ستطلق 3 مشاريع جديدة في بغداد بينها طريق دورة - سيدية وتطوير ساحة عدن ومشروع آخر في العاصمة".

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